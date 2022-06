POL-MK: Angerempelt und bestohlen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Unbekannte brachen am Montag zwischen 11:00 und 16:45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße ein. Die Täter hebelten dazu die Wohnungstür auf und durchsuchten das Innere der Wohnung anschließend. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

