POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Menden (ots) - In der Nacht zum Samstag, zwischen 22 und 3 Uhr, wurde an der Lendringser Hauptstraße ein Kleinkraftrad gestohlen. Das rot-schwarz lackierte Keeway Fact Evo 25 trug das Versicherungskennzeichen 348KID. In der Nacht zum Sonntag wurde in der Straße Zum Sundern ein blaues Mountainbike der Marke Bulls, das in einem Carport stand, gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris) ...

