Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Audi prallt gegen Ford - Blechschaden

Sulz-Bergfelden (ots)

Der Fahrer eines Audi ist am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr in der Oberndorfer Straße gegen den Ford eines 69-Jährigen geprallt. Dieser erkannte zwar noch, wie der 84-Jährige von der Seitenstraße "Vöhringer Tor" in die Durchgangsstraße einbog, konnte aber trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß der beiden Autos nicht mehr verhindern. Den entstandenen Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

