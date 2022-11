Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Seniorin mit roter Jacke vermisst

Linz (ots)

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein erhielt am Dienstagmorgen aus einem Altenheim in Linz die Meldung über eine vermisste Person. Eine 73-jährige Bewohnerin hat die Residenz gegen 10:00 h zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Die Frau ist demenzkrank und krankheitsbedingt möglichweise in hilfloser/ orientierungsloser Lage. Sie hält sich vermutlich im Umkreis der Stadt Linz auf.

Personenbeschreibung:

- ca. 1,70 m groß - leicht korpulent - kurze graue Haare - trägt eine schwarze Hose und eine rote Jacke

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de

