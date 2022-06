Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wahlwies, Lkr. Konstanz) Gezündelt und Böschung in Brand gesetzt (12.062022)

Wahlwies (ots)

Zu einem Einsatz der Feuerwehr Wahlwies ist es am Sonntagabend, gegen 17.30 Uhr, auf der Erich-Fischer-Straße gekommen. Wie Feuerwehr und Polizei feststellten, zündelten Unbekannte im Bereich der Böschung am Sportplatz und setzten diese dabei in Brand, der durch die Wahlwieser Wehr jedoch schnell gelöscht werden konnte. Ein nennenswerter Schaden entstand dadurch nicht.

