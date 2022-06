Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen-Neukirch

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer verunglückt schwer auf der B 500 (12.06.2022)

Furtwangen (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 500 zwischen Kaltenherberg und Neukirch. Ein 64-jähriger Radfahrer ordnete sich auf Höhe eines Parkplatzes in einer langgezogenen Rechtskurve in der Fahrbahnmitte ein. Er wollte nach links abzubiegen, obwohl das dort nicht erlaubt ist. Ein ebenfalls in Richtung Furtangen-Neukirch fahrender 51-jähriger BMW Motorradfahrer erkannte den mitten auf der Straße stehenden Radfahrer zu spät. Er wich aus und machte eine Vollbremsung, kam dabei jedoch zu Fall und rutschte an einem entgegenkommenden VW Tiguan eines 62-Jährigen vorbei. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Sein Motorrad prallte frontal gegen den VW, dessen Fahrer, als auch der Radfahrer, unverletzt blieben. Den Gesamtschaden an Auto und Motorrad schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

