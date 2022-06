Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, Lkrs. RW) Mercedes mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Epfendorf (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei, nachdem am vergangenen Wochenende ein Auto offensichtlich mutwillig beschädigt wurde, das auf dem Parkplatz am Sportgelände abgestellt war. Auf dem Dach des silbernen C 180 war eine große Delle, weswegen die Polizei davon ausgeht, dass jemand auf das Fahrzeug stieg und das Blech eindrückte. Wie bekannt wurde, war am Samstagabend am Sportplatz eine Geburtstagsfeier. Wer für den Schaden, den die Polizei auf rund 2000 Euro schätzt, in Frage kommt, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 81010 entgegen.

