Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Wer kennt den Mann auf den Fotos?

Goch (ots)

Bereits am 16.10.2021 erhielt eine 76-jährige Gocherin einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten.

Dieser behauptete, dass in der Nähe der Wohnanschrift in Goch mehrere Personen festgenommen worden seien, die offenbar einen Einbruch bei der Geschädigten geplant hatten. Um sich gegen einen Diebstahl zu schützen, solle die Gocherin ihre EC-Karte einem später vorbei kommenden Boten übergeben. Ein angeblicher Mitarbeiter der Polizei holte später die EC-Karte an der Wohnanschrift der Geschädigten ab.

Am Abend desselben Tages wurde die erlangte EC-Karte an einem Geldautomaten in Goch eingesetzt. Der unbekannte Täter wurde dabei von der Kamera des Automaten erfasst. Die Bilder des Mannes sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/74088

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell