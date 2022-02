Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Kevelaer (ots)

Auf dem Gelder Dyck kam es am Freitag (11.02.2022) gegen 14:20 Uhr zu einer Verkehrsgefährdung. Nach Zeugenangaben befuhr der Fahrer eines blauen Seat Leon die B9 aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Kevelaer. Hierbei überholte er mehrere vorausfahrende Fahrzeuge, unter anderem einen Traktor. Die Überholvorgänge sollen Zeugenangaben nach so knapp gewesen sein, dass entgegenkommende Fahrzeuge in den Grünstreifen ausweichen mussten.

Zur Sachverhaltsklärung sucht die Polizei Goch nun Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Seatfahrers machen können. Insbesondere der Fahrer des Traktors, sowie Fahrer die durch die Überholvorgänge gefährdet wurden, kommen als wichtige Zeugen in Betracht. Zeugenhinweise werden erbeten unter 02823 1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell