POL-PDNR: Linz am Rhein, Erledigung - Vermisstenfahndung vom 01.11.2022, 12:26 Uhr

Linz/ Dattenberg (ots) - Ein PKW und ein Motorrad befuhren am Dienstagmittag hintereinander die K10 zwischen Linz und Dattenberg. Innerhalb der Ortslage Dattenberg wollte der PKW-Fahrer nach links in die Straße Am Schwarzen See abbiegen und verlangsamte aufgrund dessen seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende Motorrad-Fahrer wollte an dem abbiegenden Fahrzeug vorbeifahren und nutzte dafür verkehrswidrig die ...

mehr