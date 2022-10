Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrer schwer verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 69-jähriger Mann aus Bünde fuhr am Mittwoch (26.10.) um 14.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bünder Straße in Richtung Pappelweg. Auf Höhe der Straße Sandbrink, beabsichtigte der Mann, die dortige Kreuzung auf der Radverkehrsanlage zu queren. Gleichzeitig fuhr ein 29-jähriger Hiddenhauser mit seinem Mercedes auf der Straße Sandbrink und beabsichtigte, an der Kreuzung zur Bünder Straße in Fahrtrichtung Bünde abzubiegen. Der Mercedesfahrer hielt zunächst an der dortigen Haltelinie an, setzte seine Fahrt dann fort und kollidierte mit dem in diesem Moment die Straße kreuzenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mittels eines Rettungswagens zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

