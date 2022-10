Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Audi - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 73-jährige Herforderin stellte ihren grauen Audi A3 am Mittwoch (26.10.), um 16.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Unter den Linden ab. Als die Frau gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, fehlte von ihrem Auto jede Spur. Das Fahrzeug, das einen Wert von rund 40.000 Euro hat, war verschlossen und beide Schlüssel befinden sich bei der 73-Jährigen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Herforder Innenstadt am gestrigen Nachmittag etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des grauen Pkw mit Herforder Kennzeichen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

