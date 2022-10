Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Motorradfahrerin leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Gestern (26.10.) fuhr eine 55-jährige Herforderin um 20.10 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Koblenzer Straße in Richtung B611. Hinter ihr fuhr ein schwarzes Auto, mutmaßlich ein dreitüriges Fahrzeug der Marke Peugeot, mit Standlicht. Im Kreisverkehr, der die Koblenzer Straße mit der B611 verbindet, überholte die bisher unbekannte Fahrzeugführerin die Motorradfahrerin. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmerinnen und das Motorrad wurde einige Meter mitgeschleift, ehe es zur Seite kippte. Die 55-Jährige schlidderte daraufhin mit ihrer Yamaha ein paar Meter über die Fahrbahn und wurde dann unter dem Motorrad eingeklemmt. Die Autofahrerin, die von Zeugen als etwa 160 bis 170cm groß mit langen dunklen Haaren beschrieben wird, stieg aus ihrem Fahrzeug aus und half der verletzten Herforderin zunächst, sich aufzustehen. Dann setzte die Frau, die große dunkle Ohrringe, eine dunkle Hose und helle Oberbekleidung trug, ihre Fahrt in Richtung Vlotho fort. Ihren Pflichten als Unfallbeteiligte kam sie nicht weiter nach. Die verletzte Herforderin wurde mittels Rettungswagen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und sucht die Unfallbeteiligte oder weitere Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Fahrerin machen können. Von dem schwarzen Auto, das mutmaßlich massive Beschädigungen im Bereich der vorderen linken Fahrzeugseite aufweist, konnten die Beamten am Unfallort eine Radkappe sicherstellen. Hinweise werden unter 05221/8880 entgegengenommen.

