Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Männer gehen 27-Jährigen an - Mobiltelefon und Debitkarten entwendet

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (25.10.) ging ein 27-jähriger Mann aus Hiddenhausen gegen 19.00 Uhr zu Fuß von der Bünder Straße in Richtung Mindener Straße. Auf dem dortigen Fußweg kamen ihm drei etwa 20 Jahre alte Männer mit südeuropäischem Aussehen entgegen und fragten ihn zunächst nach einem Feuerzeug. Kurz darauf schlug ihn einer dieser Männer, der etwa 170cm groß ist, unvermittelt ins Gesicht. Als der 27-Jährige versuchte sich zu wehren, wurde er von einem weiteren Mann, der etwa 175cm groß und stämmig ist im Gesicht mit einem Messer verletzt. Der Mann stürzte zu Boden und die drei gingen ihn weiter körperlich an, unter anderem wurde er getreten. Die drei bisher Unbekannten nahmen dann das Mobiltelefon sowie die Geldbörse samt persönlicher Dokumente und Geldkarten an sich, ehe sie zu Fuß flüchteten. Die Verletzungen des 27-Jährigen wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt, das er im Anschluss verlassen konnte. Die Polizei leitete die Fahndung nach den drei Männern, die allesamt schwarze Sportkleidung trugen, ein. Diese verlief jedoch negativ. Das zuvor entwendete Mobiltelefon stellten die Beamten in einem Grünstreifen liegend an der Herforder Straße in Hiddenhausen sicher. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu diesen drei Männern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

