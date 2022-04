Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220406.5 Horst: Einbruch in Bankfiliale

Horst (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Horst zu einem Einbruch in eine Bankfiliale gekommen. Der Täter entwendete nichts, richtete allerdings einen Sachschaden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 02.15 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in das Bankgebäude im Heisterender Weg ein. Der Täter löste dabei einen Einbruchalarm aus, mehrere Streifen machten sich auf dem Weg zu dem Objekt. Als die Beamten nur wenige Minuten später am Tatort eintrafen, hatte sich der Einbrecher bereits entfernt und einige Schäden in Höhe von etwa 500 Euro zurückgelassen. Beute machte der Unbekannte jedoch keine.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen. Die Beamten bitten, dass sich Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, unter der Telefonnummer 04821 / 6020 bei ihnen melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell