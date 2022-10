Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autodiebstahl - Audi aus Hofeinfahrt entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein 41-järhiger Herforder bemerkte gestern (25.10.) gegen 20.30 Uhr, dass sein grauer Audi TT nicht mehr vor seinem Haus an der Straße Auf der Heide steht. Das graue Cabrio hatte er zuvor in seiner Hofeinfahrt abgestellt und als er um 17.00 Uhr zuletzt nachsah, befand sich das Fahrzeug noch an Ort und Stelle. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten gab der Mann an, dass das Fahrzeug mit Herforder Zulassung über kein Keyless-Go-System verfügt. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern zwischen 17.00 und 20.30 Uhr im Bereich Herringhausen etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem Audi TT machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 25.000 Euro.

