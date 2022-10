Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofahrer fährt zwei Radfahrer an und flüchtet - Kind und Großmutter verletzt

Bünde (ots)

(jd) Eine 74-jährige Bünderin fuhr gestern (24.10.) mit ihrem Fahrrad um 16.30 Uhr auf dem Radweg am Südring in Fahrtrichtung Klinkstraße. Unmittelbar vor ihr fuhr ihr 10-jähriger Enkel ebenfalls mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung. Kurz hinter der Einmündung zur Schillerstraße kam ein mutmaßlich aus Richtung Herforder Straße kommender weißer Kombi aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Das Auto fuhr dann zunächst die 74-Jährige und dann den 10-Jährigen an. Durch den Aufprall stürzten beide Radfahrer auf den Geh-/Radweg und verletzten sich. Anwohner, die durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam wurden, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer, den die Zeugen als männlich und zwischen 50 und 70 Jahre alt beschreiben, hielt zunächst ein paar Meter von der Unfallstelle entfernt an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der 10-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die 74-Jährige schwer und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Junge konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug, bei dem es sich um ein Auto der Marke Skoda handeln könnte, ein. Diese verlief jedoch negativ. Die Polizei bittet daher den Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

