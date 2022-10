POL-HF: Jugendlicher entwendet Roller und flüchtet - Fahrzeug erheblich beschädigt

Bünde (ots) - (jd) Dem Mitarbeiter einer Tankstelle an der Wasserbreite fiel am Sonntag (23.10.) um 20.17 Uhr das Fehlen einer Spendendose auf. Diese stand kurz zuvor noch auf dem Kassentresen und war nicht mehr vor Ort, nachdem eine bisher unbekannte Frau in der Tankstelle war. Während des Kassiervorgangs nahm sie augenscheinlich die Spardose, in der Geld für wohltätige Zwecke gesammelt wird, an sich. Die Frau trug ...

