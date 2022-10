Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwendet Spendendose - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Dem Mitarbeiter einer Tankstelle an der Wasserbreite fiel am Sonntag (23.10.) um 20.17 Uhr das Fehlen einer Spendendose auf. Diese stand kurz zuvor noch auf dem Kassentresen und war nicht mehr vor Ort, nachdem eine bisher unbekannte Frau in der Tankstelle war. Während des Kassiervorgangs nahm sie augenscheinlich die Spardose, in der Geld für wohltätige Zwecke gesammelt wird, an sich. Die Frau trug eine blaue Hose, einen blauen Pullover sowie eine weiße FFP2-Maske. Die bisher Unbekannte führte Krücken mit sich und humpelte. Sie verließ das Tankstellengelände zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu der Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell