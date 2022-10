Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Unbekannte entwenden Schmuck

Herford (ots)

(jd) Eine 82-jährige Herforderin verließ am Freitag (21.10.), um etwa 13.40 Uhr ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kleinen Gartenstraßen. Nachdem sie gegen 15.00 Uhr zurückkam, bemerkte sie, dass ihre Wohnungstür beschädigt war. Im Inneren der Wohnung haben der oder die unbekannten Täter mehrere Schränke in diversen Zimmern durchwühlt. Nach einer ersten Durchsicht ihrer Habseligkeiten stellte die Frau fest, dass Schmuckstücke entwendet wurden. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten gaben weitere Anwohner an, dass sich gegen 14.00 Uhr zwei weibliche und ein männlicher Jugendlicher in dem Haus aufgehalten haben. Inwieweit diese drei Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher diese drei Jugendlichen oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

