POL-HF: Riegel vor! Sicher ist sicherer- Aktionstag am 29.10.2022

Herford (ots) - (sls) In Abwesenheit der Bewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Zweifamilienhaus an der Meierstraße in Herford. Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen gegen 09.30 Uhr bemerkt, so dass davon auszugehen ist, dass die Täter im Zeitraum vom Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bis zur Feststellung durch ein aufgehebeltes ...

mehr