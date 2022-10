Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Zweifamilienhaus- Zutritt durch Küchenfenster

Herford (ots)

(sls) In Abwesenheit der Bewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Zweifamilienhaus an der Meierstraße in Herford. Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen gegen 09.30 Uhr bemerkt, so dass davon auszugehen ist, dass die Täter im Zeitraum vom Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bis zur Feststellung durch ein aufgehebeltes Küchenfenster in das Haus gelangten. Nach bisherigen Ermittlungen durchsuchten die Unbekannten sowohl die Wohnung im Erdgeschoß, als auch eine anliegende Wohnung im Obergeschoß. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden nach etwas verwertbaren durchsucht. Welches Diebesgut die Täter letztendlich mitnahmen, muss noch geklärt werden. Da es sich bei der Meierstraße um eine vielbewohnte Straße handelt, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt haben und Angaben dazu machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

