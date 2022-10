Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter geht Autofahrer an - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 55-jähriger Mann aus Rödinghausen musste sein Auto gestern (19.10.), um 14.50 Uhr auf der Gerhart-Hauptmann-Straße kurz vor einer dortigen Brücke anhalten. Plötzlich und unvermittelt trat ein bisher unbekannter Mann an das Auto heran und ging den Autofahrer gewaltsam an. Dieser wurde am Kopf verletzt. Der bisher Unbekannte ging dann zu Fuß in die Franz-Werfel-Straße. Er hat schwarze, dunkle Haare, trug eine schwarze Weste und einen beigen Pullover. Dazu dunkle Jeans und beige Sneakers. Eine Nahbereichsfahndung, die die hinzugerufenen Polizeibeamten unmittelbar einleiteten, verlief negativ. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell