POL-HF: Pärchen entwendet diverse Kleidungsstücke - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots) - (jd) Am Montag (17.10.) fuhr ein bisher unbekannter, etwa 35-jähriger Mann, mit seinem blauen Pkw gegen 15.10 Uhr in der Graf-Kanitz-Straße gegen den geparkten Seat einer 47-jährigen Herforderin. Dabei entstand am Heck des Fahrzeugs ein Schaden, mindestens im dreistelligen Bereich. Der ca. 175cm große, stämmige Mann, der eine Glatze hat, sprach daraufhin einen Zeugen an, um nach dem Eigentümer des ...

mehr