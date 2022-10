Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht an der Boschstraße- Einfahrtstor beschädigt

Bünde (ots)

(sls) Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde am Donnerstagnachmittag (20.10.) an der Boschstraße in Bünde ein Zaun beschädigt. Der Zaun befindet sich in Verbindung mit einem Eingangstor auf dem rückwärtigen Bereich eines Firmengeländes. Die Firma befindet sich postalisch an der Daimlerstraße wobei eine Zufahrt von der Boschstraße zu erreichen ist. Nach bisherigen Ermittlungen versuchte ein Fahrer, vermutlich mit einem Pkw mit Anhänger, im Bereich des Firmengeländes zu wenden. Hierbei stieß er mit seiner hinteren Fahrzeugseite gegen den Zaun, wodurch der Zaun mit Befestigungsmechanismus, Metallbolzen und Sicherungsblech verbogen und verkeilt wurden. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an Tor und Zaun liegt im vierstelligen Bereich. Das Verkehrskommissariat hofft auf Zeugen, die weitere Angaben zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden. Die Auswertung von vorhandenem Videomaterial dauert noch an.

