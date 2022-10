POL-WES: Hamminkeln - Polizei sucht Mann und Frau nach Diebstahl-Versuch

Wesel (ots) - Am vergangenen Freitag (14.10.2022) kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Julius-Leber-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 63-jähriger Mann aus Wesel stellte seinen schwarzen Mazda3 gegen 14.00 Uhr unbeschädigt auf dem dortigen Parkplatz ab. Nach dem Einkauf kehrte er gegen 14.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück, fuhr nach Hause und stellte es in eine Garage. Am 15.10.2022 fiel ihm ...

mehr