POL-EU: Mit E-Scooter unterwegs - mehrere Verstöße

Kall (ots) - Am Donnerstagabend (6. Oktober) wurde gegen 21.30 Uhr ein schwarzes Pedelec vom Parkplatzgelände eines Supermarktes gestohlen. Dort stand das Pedelec mittels Fahrradschloss gesichert nur für die Dauer eines kurzen Einkaufs am Stahlgitterzaun zum angrenzenden Bahnhof. Das gestohlene Pedelec des Herstellers "Cube" hat eine auffällige weiße Reifenummantelung. Hinweise bitte unter 02251/799-0 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr