Polizei Hagen

POL-HA: Kinder werfen Böller auf die Straße - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Die Hagener Polizei sucht Zeugen, nachdem mehrere Kinder bereits am Mittwochnachmittag (05.10.2022) im Bereich der Altenhagener Straße / Körnerstraße Böller gezündet und auf die Straße geworfen haben. Eine Zeugin gab an, dass durch die Böllerwürfe keine Fahrzeuge beschädigt worden seien. Es soll sich um sechs Kinder gehandelt haben. Einige der Kinder sollen einen schwarzen Pullover getragen haben. Gegen 14.00 Uhr habe sich die Gruppe in Richtung Hauptbahnhof entfernt. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die Kinder nicht mehr antreffen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise werden an die 02331 - 986 2066 erbeten. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell