Polizei Hagen

POL-HA: _17 Monate altes Kleinkind verstirbt nach Fenstersturz

Hagen (ots)

Am Mittwoch (05.10.2022) verstarb ein Kleinkind nach einem Fenstersturz (s. Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5337556). Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen gelangte das Mädchen in der elterlichen Wohnung über ein Möbelstück an das offene Fenster und fiel aus dem 4. Stock heraus. Es ist von einem tragischen Unglück auszugehen. (arn)

