POL-HA: Mann erhält Strafanzeige wegen Hehlerei

Hagen-Haspe (ots)

In der Frankstraße kontrollierten Polizisten Mittwochmorgen (05.10.2022) einen 24-Jährigen, der aufgrund seines auffälligen Verhaltens einen Polizeieinsatz auslöste. Er hatte gegen 9.30 Uhr auffällig in ein geparktes Auto gesehen und überprüft, ob die Fahrertür verschlossen ist. Es stellte sich heraus, dass der Mann in seinem Rucksack zahlreiche Dosen mit alkoholischen Getränken im Wert von rund 80 Euro mit sich führte. Er gab, dass er diese in einem Kiosk erworben habe. Bei den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass der angegebene Kiosk noch geschlossen war. Der Inhaber schilderte nach Kontaktaufnahme durch die Beamten, dass ihm von dem 24-Jährigen in der Vergangenheit schon Getränkedosen zum Kauf angeboten wurden. Er sei jedoch nie darauf eingegangen. Der 24-Jährige änderte daraufhin seine Angaben. Er habe die alkoholischen Getränke in einem Supermarkt gekauft - sie seien im Angebot gewesen und er wollte sie lediglich in Gewinnerzielungsabsicht an den Kioskbetreiber weiterverkaufen. Einen Kaufnachweis konnte er nicht vorzeigen, den Supermarkt auch nicht näher benennen. Anschließend behauptete er, dass er die Dosen von einem Familienmitglied geschenkt bekommen habe. Auch hierzu konnte er keine weiteren Ausführungen machen. Der Mann erhielt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen eine Strafanzeige wegen Hehlerei und des Verdachts des Ladendiebstahls. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

