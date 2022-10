Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs - 30-jähriger Autofahrer muss Blutprobe abgeben

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.10.2022) hielten Polizeibeamte in Altenhagen einen 30-jährigen Autofahrer an, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 14.20 Uhr kontrollierten die Polizisten den Fahrer eines VW Golf im Bereich der Eckeseyer Straße / Altenhagener Straße. Schon auf den ersten Blick fielen den Beamten die verengten Pupillen des Mannes auf. Der 30-Jährige sagte ihnen, dass er am Wochenende Kokain konsumiert hatte. Dies bestätigte auch der anschließend durchgeführte Drogentest. Weiterhin ermittelten die Beamten, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sie ordneten eine Blutprobe an und zeigten den Mann wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis an. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

