POL-DO: Frau am Dortmunder Bahnhof ausgeraubt - Polizei sucht hilfsbereiten Mann sowie weitere Hinweisgeber

Eine Frau ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (1.11.) in Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofes gegen 2 Uhr ausgeraubt und dabei verletzt worden. Die Polizei sucht nun einen Ersthelfer, der in der Nacht seine Hilfsbereitschaft bewies sowie weitere Hinweisgeber.

Gegen 2.10 Uhr war die 34-jährige Lünerin in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofes unterwegs und wollte gerade mit ihrem Mobiltelefon telefonieren, da schlug ihr ein Fremder plötzlich ins Gesicht. Die Lünerin stürzte samt Handy, da nahm ihr der mutmaßliche Räuber das Gerät weg. Als sie sich gerade aufrichten wollte, schubsten zwei unbekannte Frauen sie erneut zu Boden und entrissen ihr die Handtasche (Clutch) sowie das Ladekabel des Mobiltelefons.

Die drei Tatverdächtigen hatten sich zuvor in einer fünfköpfigen Gruppe (drei Männer, zwei Frauen) aufgehalten. Hier heraus begingen dann ein circa 170 cm großer junger Mann mit dunklem Haar sowie die beiden jungen ebenfalls dunkelhaarigen Frauen (beide circa 150 bis 160 cm) die Raubstraftat.

Mit bemerkenswerter Hilfsbereitschaft trat in dieser Nacht ein derzeit noch unbekannter Mann auf, er half der leicht verletzten Frau vom Boden hoch, fuhr sie laut ersten Angaben zu einer Polizeiwache und später dann nach Hause.

Die Dortmunder Polizei bittet den Mann sowie auch weitere mögliche Hinweisgeber sich bei der Dortmunder Kripo unter der 0231-132-7441 zu melden.

