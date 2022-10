Polizei Hagen

POL-HA: Telefonbetrüger gibt sich als Arzt aus - 93-jährige Frau übergibt mittleren vierstelligen Geldbetrag an Unbekannten

Hagen-Boele (ots)

Nachdem sich ein Telefonbetrüger am Mittwochvormittag (05.10.2022), gegen 10.00 Uhr, einer 93-jährigen Frau gegenüber als Arzt ausgab übergab die Hagenerin kurze Zeit später einen mittleren vierstelligen Geldbetrag an einen unbekannten Mann. Der unbekannte Anrufer sagte der Seniorin, dass ihre Schwägerin in einem Krankenhaus in Behandlung sei und deshalb 50.000 Euro bezahlt werden müssten. Sie sagte dem Mann, dass sie nur einen mittleren vierstelligen Geldbetrag in ihrer Wohnung in der Allensteiner Straße habe. Für diesen vereinbarten die 93-Jährige und der Telefonbetrüger eine Übergabe. Als ein unbekannter Mann an dem Fenster der Wohnung der Seniorin erschien, händigte sie diesem einen Umschlag mit dem Geld aus. Eine Nachbarin der Hagenerin erkannte später den Betrug und alarmierte die Polizei. Den Beamten gegenüber sagte die 93-Jährige, dass der Abholer des Geldes etwa 165 cm bis 175 cm groß war, braune Haare hatte und schwarze Kleidung trug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 02331-986 2066. (sen)

