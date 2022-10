Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bereits am Mittwoch (24.08.2022), gegen 13.30 Uhr, stahl ein bislang unbekannter Täter einem 79-jährigen Mann in einem Supermarkt in Wehringhausen die Geldbörse. Mit der darin befindlichen EC-Karte hob der Unbekannte anschließend in einer Bankfiliale in Haspe einen vierstelligen Geldbetrag von dem Konto des 79-Jährigen ab. Dabei filmten ihn die Kameras in der Filiale. Zur Veröffentlichung dieser Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Die Fotos sind über den folgenden Link aufrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/88603

