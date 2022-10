Polizei Hagen

POL-HA: Motorradpolizist stellt flüchtige Ladendiebe in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Ein Motorradpolizist der Hagener Polizei stellte am Dienstagnachmittag (04.10.2022) in der Innenstadt zwei flüchtige Ladendiebe, die zuvor Parfüm aus einem Drogeriegeschäft gestohlen hatten. Gegen 15.15 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Geschäftes in der Hohenzollernstraße einen Ladendiebstahl und sagte, dass zwei Täter über die Körnerstraße in Richtung des Volksparks flüchteten. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung erkannte der Polizeibeamte auf seinem Dienstmotorrad die beiden beschriebenen Ladendiebe. Als er sie dazu aufforderte, stehen zu bleiben, liefen sie über die Körnerstraße weiter in Richtung Springmannstraße. Auf einem Parkplatz in der Straße Am Widey gelang es dem Beamten schließlich, die beiden 23- und 16-jährigen Männer zu stellen. Zuvor erkannte er noch, dass sie etwas in ein Gebüsch warfen. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um mehrere original verpackte Parfümflaschen mit einem Wert im mittleren dreistelligen Bereich handelte. Die Polizeibeamten übergaben den minderjährigen Täter an seine Erziehungsberechtigten und leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

