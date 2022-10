Polizei Hagen

POL-HA: Wechselseitige Körperverletzung nach Streit im Büro

Hagen-Mitte (ots)

In einem Bürogebäude in der Elberfelder Straße stritten sich am Dienstag (04.10.2022) gegen 9.30 Uhr zwei Arbeitskolleginnen, die sich bei einer wechselseitigen Körperverletzung anschließend gegenseitig schlugen und leicht verletzten. Die beiden Frauen saßen zusammen in einem Büro, als es zu der Auseinandersetzung kam. Nachdem eine 25-Jährige telefonierte, beschwerte sich eine 54-Jährige über die Lautstärke des geführten Gesprächs. Die jüngere Hagenerin gab bei der Polizei an, anschließend vulgär beleidigt worden zu sein. Sie habe sich daraufhin in den Empfangsraum begeben, als ihre Kontrahentin ihr mit der Hand in den Nacken schlug und mit dem Fuß in den Bauch trat. Die 25-Jährige habe sich daraufhin angefangen zu wehren. Eine Kollegin der beiden Frauen gab an, dass es bereits seit zwei Wochen immer wieder zu Konflikten kommt. Die 54-jährige Hagenerin schilderte, dass sie sich über die Lautstärke des Gesprächs beschwert habe. Danach sei sie provoziert worden. Sie sei ebenfalls verletzt worden, unter anderem mit einem Schlag im Gesicht. Beide Frauen erhielten eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell