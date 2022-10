Polizei Hagen

POL-HA: Geplanter kurzfristiger Ausfall der Telefonanlage der Polizei Hagen - Notruf nicht betroffen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 06. Oktober 2022, wird die Polizei Hagen aufgrund geplanter technischer Arbeiten kurzfristig in der Zeit von 5.45 Uhr bis etwa 10 Uhr telefonisch nicht erreichbar sein. Der polizeiliche Notruf 110 ist von dem Ausfall ausdrücklich NICHT betroffen. Bitte nutzen Sie die 110 nur im Notfall und nicht zur Klärung anderer Anliegen. Auch die Polizeiwachen sind am Donnerstag zwischen 5.45 Uhr und 10 Uhr telefonisch nicht erreichbar. Bitte suchen Sie die Wachen bei Bedarf persönlich auf. Die Wachen finden Sie an den folgenden Örtlichkeiten:

Polizeiwache Innenstadt: Bahnhofstraße 42, 58095 Hagen

Polizeiwache Hoheleye: Hoheleye 3, 58093 Hagen

Polizeiwache Haspe: Vollbrinkstraße 1, 58135 Hagen

Polizeiwache Hohenlimburg: Freiheitstraße 1, 58119 Hagen

(arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell