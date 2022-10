Polizei Hagen

POL-HA: Beamte des zivilen Einsatztrupps nehmen Drogenhändler fest - U-Haft angeordnet

Hagen-Mitte (ots)

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen nahmen in der Nacht von Samstag (01.10.2022) auf Sonntag in der Innenstadt einen 30-jährigen Mann wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig fest. Gegen 02.00 Uhr befuhren die Beamten den Kreuzungsbereich der Körnerstraße und der Hindenburgstraße. Dort erkannten sie den 30-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen war. Als der Mann die Beamten erblickte, warf er etwas auf den Boden. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um zwei Verkaufseinheiten Cannabis handelte. Aufgrund der bei dem Einsatz gewonnenen Erkenntnisse durchsuchten die Kripo-Beamten im weiteren Verlauf die Wohnung des Mannes. Darin fanden sie neben weiterem Cannabis auch Kokain, typisches Verpackungsmaterial, eine Feinwaage sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Drogen und das Bargeld beschlagnahmten die Beamten. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen sie den 30-Jährigen vorläufig fest. Noch am Sonntag wurde er auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell