Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec-Trainings der Polizei Hagen - Anmeldung zwingend erforderlich

Hagen (ots)

Pedelecs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie können bis zu 25 km/h schnell werden. Umso wichtiger ist es, Übung bei der Nutzung eines Elektrorads zu haben. Denn Unfälle ziehen nicht selten schwere Verletzungen mit sich.

Damit Sie immer sicher an Ihr Ziel kommen, bieten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen im Oktober an drei Terminen kostenlose Fahrsicherheitstrainings für Pedelec-Begeisterte an. Mittels VR-Brille werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber hinaus für das Thema "toter Winkel" sensibilisiert. Vor Fahrtantritt auf dem Übungsgelände erfolgt zudem ein kurzer Check-up der Zweiräder.

Die Pedelec-Trainings finden am 10. Oktober, 11. Oktober und am 13. Oktober 2022 jeweils ab 10 Uhr an der Jugendverkehrsschule am Ischeland statt und dauern rund 2 Stunden. Das Angebot richtet sich an interessierte Hagenerinnen und Hagener ab einem Alter von 50 Jahren. An dem Training können lediglich Personen mit einem eigenen Pedelec teilnehmen. Es besteht eine Helmpflicht und die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Pro Tag können zehn Personen an dem Training teilnehmen. Voraussetzung ist eine vorherige, verbindlich Anmeldung bis zum 06. Oktober, 15.30 Uhr per Mail an: PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de

Bitte nennen Sie in der Mail den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, sowie ihren Vollständigen Namen.

Es werden für jeden Termin die jeweils zehn ersten Anmeldungen berücksichtigt. Eine Zusage erhalten die Teilnehmer bis spätestens Freitag, 07. Oktober, 14:00 Uhr. Sollten Sie bis zu diesem Zeitpunkt keine Zusage erhalten haben, sind die Termine leider schon ausgebucht. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell