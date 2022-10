Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - Mann beschädigt an Ampel wartendes Auto

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bereits am Mittwoch (28.09.2022) kam es in den Abendstunden zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. In der Wehringhauser Straße stand ein 43-Jähriger mit seinem Opel an einer Ampel. Der Mann gab an, dass ein anderes Fahrzeug neben ihm hielt, plötzlich sei eine männliche Person ausgestiegen. Er habe mit der geballten Faust auf die Frontscheibe des Opel geschlagen, gegen den Seitenspiegel getreten und die eigene Fahrertür mehrfach gegen die hintere Beifahrertür des Zafira geschlagen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Wehringhausen. Der Mann habe weiße Haare gehabt und fuhr ein schwarzes großes Fahrzeug. Im Auto hätten sich drei bis fünf weitere Personen befunden. Eine Fahndung im Nahbereich durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Der 43-jährige Fahrer des Opel konnte sich nicht erklären, warum sein Auto beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug, zu dem Tatverdächtigen oder dem Vorfall selbst machen können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066zu melden. (arn)

