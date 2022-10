Polizei Hagen

POL-HA: Drei unbekannte Männer rauben Handy eines Security-Mitarbeiters

Hagen-Mitte (ots)

In einem Einkaufszentrum am Friedrich-Ebert-Platz ereignete sich am Samstag (01.10.2022) gegen 17.10 Uhr ein Raub zum Nachteil eines Security-Mitarbeiters. Der 41-Jährige sprach zusammen mit einem Kollegen drei Personen an, die vom 1. Obergeschoss aus andere Menschen anspuckten. Die jungen Männer hätten nach der Ansprache aggressiv reagiert, einer von ihnen habe den Hagener von hinten gepackt und festgehalten. Es kam zu einer Rangelei, die sich vor die Galerie auslagerte. Dort kamen den Security-Mitarbeitern andere Passanten zu Hilfe. Die drei Täter rannten davon. Der 41-Jährige stellte nach Verständigung der Polizei fest, dass sein Diensthandy entwendet wurde. Es habe sich in seiner Jackentasche befunden. Passanten fanden das Gerät kurz nach der Tat in der Mainstraße. Der 41-Jährige erlitt bei der Rangelei zudem leichte Verletzungen an den Händen.

Die Täter beschrieben die Security-Mitarbeiter wie folgt: Alle drei Personen waren zwischen 20-25 Jahre alt. Einer von ihnen trug eine grüne Jacke, ein anderer einen schwarzen Kapuzenpulli. Ein Mann habe lockiges Haar gehabt. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

