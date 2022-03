Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Blutende Nase am Vormittag: Bundespolizei nimmt Mann mit knapp 2 Promille Atemalkohol nach "Ausraster" in Gewahrsam

Köln (ots)

Donnerstagvormittag (24. März) informierten aufmerksame Zeugen eine Streife der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof über eine Körperverletzung. Die Beamten kontrollierten einen 41-jährigen Tatverdächtigen und stellten fest, dass dieser stark alkoholisiert war. Nach Sichtung der Videoaufzeichnung nahmen sie den Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Gestern gegen 10:30 Uhr trafen Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof nach Zeugenhinweisen auf einen Mann mit blutender Nase. Er gab an, nach einem Streitschlichtversuch von einem ihm Unbekannten mit dem Arm ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Die Beamten ermittelten einen 41-jährigen Tatverdächtigen und kontrollierten ihn. Der Kölner mit marokkanischer Staatsangehörigkeit machte einen stark alkoholisierten Eindruck und kam den Aufforderungen der Bundespolizisten nur zögerlich und ablehnend nach. In der Dienststelle der Bundespolizei schrie der, bereits wegen Gewalt- und Betäubungsmitteldelikten, polizeibekannte Aggressor lautstark herum, so dass ihn die Einsatzkräfte zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2 Promille an. Die Bundespolizisten werteten die Videoaufzeichnungen des Kölner Hauptbahnhofes für weitere Ermittlungen aus und stellten sie sicher. Für den restlichen Tag verblieb der Marokkaner im polizeilichen Gewahrsam.

