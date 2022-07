POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach drei vermissten Personen - zwei Mädchen und ein Jugendlicher vermutlich gemeinsam unterwegs

Holzwickede (ots) - Wie bereits polizeilich berichtet, hat die Polizei nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstag (05.07.2022) in Holzwickede zwei Personen festgenommen. Gegen den 38-jährigen Beschuldigten, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch (06.07.2022) einer Haftrichterin am Amtsgericht Unna vorgeführt wurde, ist Untersuchungshaftbefehl ...

mehr