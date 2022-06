Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer + Skoda schleudert durch Aquaplaning + 5-er BMW in Wetzlar gestohlen +

Siegbach: Motorradfahrer nach Sturz schwerstverletzt -

Mit einem Hubschrauber musste ein verunglückter Motorradfahrer gestern Abend (07.06.2022) in eine Siegener Klinik transportiert werden. Der 20-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Der in Bad Endbach lebende Biker war gegen 18.45 Uhr mit seiner Honda auf der Landstraße zwischen Tringenstein und Eisemroth unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und gegen einen Pfosten der Leitplanke rutschte. Der Bad Endbacher trug schwerste Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung - ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Siegener Klinik. Während der Rettungsarbeiten musste die Landstraße zwischen Tringenstein und Eisemroth bis etwa 20.45 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Wetzlar - A45: Aquaplaning lässt Skoda schleudern -

Am Dienstag (07.06.2022) geriet gegen 19:40 Uhr ein Skoda Kodiaq auf der Sauerlandlinie ins Schleudern. Der in Siegen lebende Fahrer war auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Süd und Wetzlar-Ost verlor der 45-Jährige auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er krachte mit der Front in die Mittelschutzplanke, schleuderte zurück und schlug mit dem Heck in die Außenschutzplanke. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Fahrer ins Gießener Uniklinikum. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 1.800 Euro.

Wetzlar: 5-er BMW geklaut -

Nach dem Diebstahl eines schwarzen 5-er Kombis in Hermannstein, bittet die Wetzlarer Kriminalpolizei um Mithilfe. Der BMW mit den Kennzeichen "WZ-B 3684" parkte in der Nacht von Dienstag (07.06.2022) auf Mittwoch (08.06.2022) in der Straße "Am Kalkbruch". Die Diebe überwanden die Diebstahlsicherung des Kombis und machten sich auf und davon. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang in der Nacht in Am Kalkbruch auffielen, nehmen die Ermittler unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

