Polizei Hagen

POL-HA: 17 Monate altes Kleinkind verstirbt nach Fenstersturz

Hagen-Haspe (ots)

Ein 17 Monate altes Kleinkind ist am Mittwochnachmittag (05.10.2022) nach einem Sturz aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hasperbruch" verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich das Mädchen gegen 16.35 Uhr in der elterlichen Wohnung im 4. Stock des Hauses auf. Durch einen Rettungshubschrauber wurde das zunächst lebensgefährlich verletzte Kleinkind in eine Spezialklinik geflogen. Dort verstarb es trotz aller medizinischen Bemühungen nur wenige Stunden später an den Folgen der Verletzungen. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell