POL-DO: Einbruch in ein Berufskolleg - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Nach einem Einbruch in das Berufskolleg in der Brügmannstraße in der Nacht zu Montag (29. August) konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Einer flüchtete zuvor auf einem Fahrrad, der andere versteckte sich in einem Gebüsch.

Gegen 3.45 Uhr erhielten die Polizisten den Einsatz zum Berufskolleg. Zwei Täter sollten dort eingebrochen sein und gerade Diebesgut aus der Mensa heraustragen.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger im Nahbereich auf einem Fahrrad festgestellt werden. Bei Anblick der Polizei schmiss er das Fahrrad hin und flüchtete. Vergeblich - die Festnahme erfolgte nach einer kurzen Verfolgung. Der zweite Tatverdächtige hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Nicht gut genug - auch hier folgte die Festnahme.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 16- und einen 19-jährigen Dortmunder. Die Beamten brachten sie in das Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

