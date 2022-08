Polizei Dortmund

POL-DO: Kein Entkommen vor der "Hummel": Polizei Dortmund mit schnellem Fahndungserfolg nach Verfolgungsfahrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0944

Die geplante Verkehrskontrolle eines Mercedes AMG in den frühen Morgenstunden des 28. August (Sonntag) führte gegen 6.25 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt durch Dortmund. Dabei flüchteten drei Männer zunächst in dem hochmotorisierten Fahrzeug, später dann zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.

Dank intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei Dortmund gab es für die drei Männer (20, 21, 27) letztendlich aber kein Entkommen: Mit Unterstützung der Fliegerstaffel und aufmerksamer Zeugen wurde das Trio festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen ignorierte der Fahrer des weißen Mercedes die Anhaltezeichen einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Dortmund und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die B 1 in Fahrtrichtung Bochum. Später traf die eingesetzte "Hummel" das Auto im Bereich Kortental in Fahrtrichtung Dorstfeld an, von dort aus ging es auf die B 1 in Richtung Unna, auf die Straße Im Rabenloh und weiter auf die Strobelallee.

In Höhe des Signal Iduna Parks stoppte der Wagen und die drei Männer flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Kurze Zeit später wurden sie festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln standen. Das Auto und die Mobiltelefone der Beschuldigten wurden beschlagnahmt.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Deshalb wurden die drei Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

