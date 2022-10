Polizei Hagen

POL-HA: Bus fährt gegen Holzlatte, die von Transporter-Dach auf die Straße ragt

Hagen-Haspe (ots)

In der Büddingstraße stieß der Fahrer eines Linienbusses am Mittwoch (05.10.2022) gegen 14 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Holzlatte, die vom Dach eines Transporters auf die Fahrbahn ragte. Der 57-Jährige schildert, dass er in Richtung Büddinghardt fuhr und stark auf den Gegenverkehr geachtet habe, da die Straße durch geparkte Fahrzeuge sehr eng war. Durch die tief stehende Sonne habe der Hagener die Latte dann nicht gesehen und stieß mit dem rechten Außenspiegel dagegen.

Die auf dem Dach befestigte Holzlatte ragte bei Eintreffen der Polizei knapp zwei Meter über das Fahrzeugheck hinaus und ca. 60 Zentimeter von der Bordsteinkante gemessen aus auf die Fahrbahn. Es war keine Markierung zur Warnung angebracht. Der 37-jährige Nutzer des Transports gab an, dass er trotz der Enge der Straße nicht davon ausgegangen sei, dass es zu einem Unfall kommen könnte. Andere Fahrzeuge seien vor dem Bus ohne Probleme an seinem Transporter vorbeigefahren. An größere Fahrzeuge habe der Ennepetaler nicht gedacht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ihn. Der an dem Bus entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. (arn)

