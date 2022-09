FW-KA: Unwetter sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Karlsbad (ots) - In der Tiefgarage des Wohnheimes am Klinikum Karlsbad hat am Sonntagmorgen ein PKW gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden 30 Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit gebracht. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand. Unter der Leitung des Karlsbader Feuerwehrkommandanten Holger Fuhr kamen am Sonntagmorgen beim Klinikum Karlsbad 55 Feuerwehrangehörige mit elf Feuerwehrfahrzeugen zum Einsatz. ...

