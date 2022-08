Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Flächenbrand bei Stutensee wurde durch Erntearbeiten ausgelöst

Stutensee (ots)

Beim Stutenseer Stadtteil Staffort haben am Freitagnachmittag auf einer Fläche von einem Hektar ein abgeerntetes Getreidefeld und eine angrenzende Wiese gebrannt. Die Feuerwehr Stutensee war mit sieben Löschfahrzeugen im Einsatz und hat den Brand rasch gelöscht. Verletzt hat sich bei dem Feuer niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee wurde am Freitagnachmittag zu einem weiteren Flächenbrand alarmiert. Ein Landwirt hat mit seinem Traktor und einem Kreiselmähwerk am Rande eines abgeernteten Getreidefeldes gearbeitet. Wohl ausgelöst durch einen Stein in der Maschine entstanden Funken, die dann das Feld angezündet haben. Das Feuer breitete sich auf dem Stoppelacker schnell aus. Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee war unter der Leitung des stellvertretenden Kommandanten Armin Momsen mit sieben Löschfahrzeugen und 50 Einsatzkräften schnell vor Ort und hat das Feuer gelöscht. Ein Landwirt hat mit seinem Wasserfass die Feuerwehr beim Löschen unterstützt. Vom Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt war einen Streife mit einer Beamtin und einem Beamten im Einsatz.

